Портовый справочник ОСМ актуализировали

Внесены изменения в справочник «ССД Порты» Отраслевой системы мониторинга. Поправки коснулись кодов норвежского Олесунна и японской Нахи.

В связи с нормализацией справочника коды 2702 и 2034 выведены из эксплуатации, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

«Актуальными кодами являются: 1456 — Олесунн/Норвегия ю.ч./; 4003 — Наха/Япония в.ч.1/», — отметили в ЦСМС.

С последними версиями справочников ОСМ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Центра.

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