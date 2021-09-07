Восток Камчатского края завершит добычу лосося к 11 сентября

На восточном побережье Камчатки с 11 сентября закроется добыча тихоокеанских лососей — промышленный лов, традиционное рыболовство КМНС, а также любительская рыбалка сетями.

Региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб установила дату закрытия промысла по рекомендации науки, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская рассказала о завершении нерестовых подходов и освоении прогнозируемых объемов.

«Определить срок запрета осуществления промышленного, традиционного и любительского (с использованием сетных орудий лова) рыболовства в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской, Петропавловско-Командорской (за исключением Мильковского района, а также речных РЛУ любительского рыболовства в Усть-Камчатском районе) подзонах с 00 часов 11 сентября», — указано в протоколе заседания.

Кроме того, комиссия определила срок закрытия промысла тихоокеанских лососей на речных участках в бассейне реки Голыгина — с 00 часов 9 сентября. Это позволит обеспечить пропуск производителей на нерестилища на завершающей стадии миграции.

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