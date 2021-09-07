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Судно «Восток» удалось обнаружить на глубине около 3 км. Фото пресс-службы СКР

Расследование дела о гибели «Востока» завершено

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела о гибели краболова «Восток» в 2018 г. Обвиняемый — Андрей Клочков, который на момент трагедии был заместителем директора по безопасности мореплавания ООО «ДВ-Флот».

Андрею Клочкову вменяют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили Fishnews в пресс-службе СКР.

По версии следствия, заместитель директора по безопасности мореплавания ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. В частности, не провел подготовку экипажа «Востока» к потенциально возможным аварийным ситуациям, допустил выход судна в море и, зная о штормовой погоде, не обеспечил экипаж полной и своевременной информацией по эксплуатации судна в этих условиях.

В Следственном комитете отметили, что результаты экспертиз и другие доказательства позволили восстановить всю картину произошедшего. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, судно затонуло в Японском море около 5 часов утра 25 января 2018 г. из-за интенсивного обледенения в условиях штормового ветра и волнения. Поисковые работы с использованием сложного глубоководного оборудования позволили обнаружить «Восток» на глубине около 3 км недалеко от места срабатывания аварийного радиобуя.

Утонули 20 членов экипажа. По информации СКР, владельцы компании выплатили семье каждого погибшего по 1,5 млн рублей в качестве компенсации.

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