Уловы лосося перевалили за полмиллиона тонн

К 6 сентября на Дальнем Востоке России добыли 505 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 110,1% от первоначального прогноза, отмечают ученые. По их данным, прибавка за неделю составила 11,9 тыс. тонн.

Вылов горбуши достиг 418,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Активный промысел горбуши на прошедшей неделе вели на Сахалине и на Итурупе. Объемы добычи сахалинской горбуши существенно опережают показатели предыдущего цикличного года, а уловы Итурупа значительно ниже, чем в 2019 г.

Кеты освоили 48,7 тыс. тонн, основным районом ее добычи остаются река Амур и Амурский лиман. Второстепенный район промысла — восток Сахалина, но там уловы кеты значительно ниже, чем в 2020 году. ВНИРО отмечает хорошие результаты по кете на западном побережье Камчатки, в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края, а также в Сахалинском заливе.

Уловы нерки достигли 31 тыс. тонн. Основу этих объемов, как и прежде, формируют рыбы озерновского стада.

Кижуча поймали 6,4 тыс. тонн, его промысел по-прежнему ведется в основном на Камчатке и в Охотском районе Хабаровского края.

Суммарный вылов чавычи и симы равен 389 тоннам.

В Камчатском крае на отчетную дату освоено 437,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 86,7% от их общего вылова на Дальнем Востоке России. В этом регионе «красная» путина завершается.

Сейчас основной промысел лососей сосредоточен в Сахалинской области и Хабаровском крае. В их водных объектах добыто в совокупности 52,1 тыс. тонн, или 10,3% от общего вылова.

В Магаданской области уловы за неделю практически не выросли — 10 тыс. тонн (2%). В Чукотском автономном округе и Приморском крае поймали в общей сложности 5,2 тыс. тонн красной рыбы (1%).

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