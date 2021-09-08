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Поправки должны стимулировать торговые сети безвозмездно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности

Уничтожение продуктов могут запретить

В Госдуму внесен законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов с истекающим сроком годности. Их предлагается передавать нуждающимся гражданам, а «просрочку» — использовать как корм для животных или отправлять на переработку.

Проект поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» внес депутат Олег Нилов. В пояснительной записке приводятся цифры: в России за пять лет уничтожено свыше 36 тыс. тонн так называемых «санкционных продуктов», кроме того, ежегодно в стране выбрасывается более 4 млн тонн просроченных продуктов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон предлагается дополнить статьей 13.6. Согласно ей, на территории Российской Федерации запрещается уничтожение, захоронение, утилизация пригодных для употребления пищевых продуктов, пищевых материалов и изделий.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, будет вправе безвозмездно передавать продукты с истекающим сроком годности, то есть такие, до истечения срока годности которых остается три или менее дней.

Предусмотрено, что владелец некачественных и (или) с истекшим сроком годности продуктов обеспечивает их временное хранение и транспортировку в целях утилизации для дальнейшего использования в качестве сырья для переработки или корма для животных. Порядок дальнейшей переработки, использования, утилизации определит правительство.

Налоговая база при безвозмездной передаче определяется как стоимость товаров, исчисленная исходя из рыночных цен. Предлагается дополнить часть 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ (о непризнании объектами налогообложения) пунктом 22 — о передаче на безвозмездной основе пищевых продуктов, пищевых материалов и изделий с истекающим сроком годности. Порядок соответствующей передачи должно будет установить правительство.

Это позволит стимулировать торговые сети не утилизировать просроченные продукты, а до истечения срока годности передавать их на безвозмездной основе нуждающимся в поддержке гражданам, отмечают разработчики документа.

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