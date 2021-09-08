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Мальки лососевых. Фото пресс-службы Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Главрыбвод намерен скорректировать ценообразование в своих филиалах

В Главрыбводе хотят повысить эффективность системы ценообразования на продукцию филиалов учреждения. Предполагается внедрить расчетно-аналитическую модель определения себестоимости выращивания водных биоресурсов.

Объявление о конкурсе на необходимое консультационное сопровождение размещено на портале госзакупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 1,75 млн рублей, срок выполнения работ — четыре месяца.

Цель услуги — «практическое внедрение методологии и расчетно-аналитической модели формирования филиалами Главрыбвода эффективной цены реализации объектов аквакультуры». Предполагается, что цены будут формироваться «на основе единых подходов к расчету себестоимости выращивания водных биоресурсов».

Подрядчику предстоит провести апробацию модели расчета в филиалах, проанализировать результаты и при необходимости внести в методику коррективы. Кроме того, необходимо будет оценить эффективность действующей системы ценообразования и выработать рекомендации. Также предполагается проанализировать рентабельность приносящей доход деятельности филиалов.

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