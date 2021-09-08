Норвегия ставит рекорды по рыбному экспорту

Минувший август стал лучшим в истории для норвежских экспортеров рыбо- и морепродукции. Месячная стоимость поставок за границу достигла 1,1 млрд долларов — на 32% больше, чем за август 2019 г.

Были установлены новые рекорды по продажам лосося, скумбрии и камчатского краба Баренцева моря (в Норвегии его называют королевским), пишет портал Seafood Source.

По словам генерального директора Норвежского комитета по рыбе (Norwegian Seafood Council, NSC) Ренате Ларсен, рекордный рост вызван, с одной стороны, увеличением производства продукции из водных биоресурсов в стране, с другой — высоким спросом на мировом рынке благодаря открытию все большего числа отелей и ресторанов из-за ослабления «ковидных» ограничений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за первые восемь месяцев общая стоимость норвежского экспорта продукции из ВБР составила 8,4 млрд долларов. Это на 7% выше уровня прошлого года и на 0,6 млрд долларов — «доковидного» 2019 г.

По итогам 2020 г. Норвегия поставила на мировой рынок 2,7 млн тонн продукции рыбной отрасли общей стоимостью 12,2 млрд долларов. Это второй результат за всю историю королевства.

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