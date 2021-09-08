Якутянам хотят организовать места для рыбалки на Лене
В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на шесть участков на реке Лена для организации любительской рыбалки. Заявки принимаются до 5 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.
Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки длиной от 4,75 км до 16 км расположены в Жиганском, Олекминском, Хангаласском и Кобяйском районах.
Критерии оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки: количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, численность работников.
Критерии для участников конкурса, не имеющих опыта в такой деятельности: размер предложенной платы за РЛУ, бизнес-план по организации рыбалки, количество работников, которых предполагается привлечь.
Победителям предложат заключить договоры на 20 лет.
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