Якутянам хотят организовать места для рыбалки на Лене

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на шесть участков на реке Лена для организации любительской рыбалки. Заявки принимаются до 5 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки длиной от 4,75 км до 16 км расположены в Жиганском, Олекминском, Хангаласском и Кобяйском районах.

Критерии оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки: количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, численность работников.

Критерии для участников конкурса, не имеющих опыта в такой деятельности: размер предложенной платы за РЛУ, бизнес-план по организации рыбалки, количество работников, которых предполагается привлечь.

Победителям предложат заключить договоры на 20 лет.

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