Рыбным экспортерам обновили правила по борьбе с коронавирусом

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала новое руководство по предупреждению передачи COVID-19 на пищевых предприятиях. Соблюдение этих рекомендаций проверяется при поставках российской рыбопродукции в Китай.

Обновленное руководство размещено на сайте ФАО. Этот документ заменил временное руководство ВОЗ «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов: руководство для пищевых предприятий» от 7 апреля 2020 г.

Соблюдение рекомендаций ВОЗ, содержащихся в руководстве, является предметом проверок при инспектировании российских предприятий/судов китайским компетентным ведомством — Главным таможенным управлением КНР, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Перевод руководства на русский язык доступен на сайте НЦБРП в разделе «Документы. Китайская Народная Республика».

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