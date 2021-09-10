Владморрыбпорт завершил лето «рыбным» лидером

По итогам августа ОАО «Владморрыбпорт» вновь вышло на первое место по перевалке рыбопродукции в стране среди профильных портов. Грузооборот рыбы составил 31 тыс. тонн (+5% по сравнению с августом прошлого года).

Росту показателей помогли модернизация холодильных мощностей и запуск на причале № 47 специализированного комплекса по обработке экспортных контейнеров с рыбными грузами. С начала года за рубеж отправлено около 126 тыс. тонн рыбопродукции, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Порт планирует и в дальнейшем увеличивать рыбный грузопоток за счет развития соответствующей инфраструктуры. Особое внимание уделяется правильной эксплуатации склада, так как контроль за температурным режимом играет важную роль при перевалке рыбы.

Сейчас в порту хранится около 30 тыс. тонн замороженной рыбной продукции. Из них примерно 5,5 тыс. тонн — свежий улов лососей (горбуши, кеты, нерки).

После реновации холодильно-складского комплекса технические возможности ОАО «Владморрыбпорт» позволят единовременно размещать до 60 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе 25 тыс. тонн в контейнерах. При среднем грузообороте 30 тыс. тонн рыбопродукции в месяц — это две нормы перевалки, отмечают в компании.

Предприятие продолжает развитие собственного контейнерного сервиса. С начала года объем обработки контейнеров вырос до 177 тыс. TEU (+12% к уровню 2020 г.). В августе порт достиг исторического рекорда в перевалке контейнеров — 26 тыс. TEU (на 7% больше, чем за август прошлого года).

Доля экспорта в структуре грузооборота контейнерного терминала Владморрыбпорта составляет 25%, импорта — 34%. Общий грузооборот порта по итогам восьми месяцев достиг 3,251 млн тонн (+14% к уровню 2020 г.).

В компании подчеркнули, что для поддержания высокой конкурентоспособности ОАО «Владморрыбпорт» постоянно повышает качество услуг и придерживается принципов клиентоориентированности.

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