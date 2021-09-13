Вьетнам увеличил список российских рыбных поставщиков

Расширен перечень российских предприятий, имеющих право отправлять непереработанную рыбу на внутренний рынок Вьетнама. Сейчас в списке 26 экспортеров.

Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) разрешил поставлять непереработанную рыбу на внутренний рынок республики еще 15 предприятиям из РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, впервые перечень был утвержден в июле. Изначально в него включили 11 российских предприятий и судов.

Актуальный список компаний, имеющих право на экспорт в республику, опубликован на официальном сайте DAH.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня отечественных компаний, имеющих право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам, отметили в ведомстве.

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