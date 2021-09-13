Перевозчик браконьерской икры не ушел от погони

В Южно-Сахалинске водитель автомобиля отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС, добавил газу и врезался в припаркованную машину. Пытавшегося сбежать «гонщика» задержали, в его авто нашли 225 кг красной икры незаконного происхождения.

При патрулировании полицейские заметили иномарку, которая вызвала подозрение. Водителю подали сигнал об остановке, находившийся за рулем мужчина проигнорировал требование. Автомобиль увеличил скорость и через некоторое время столкнулся с припаркованной на обочине машиной. Нарушитель выбежал из салона и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России.

«Гонщик» оказался местным жителем, ранее неоднократно судимым, в том числе за браконьерство. При осмотре машины в салоне и багажнике нашли шесть куботейнеров с незаконно добытой красной икрой общим весом 225 кг. Ущерб, причиненный государству, составил около 8 млн рублей. Ведется следствие.

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