Промысел рыбы вносит вклад в загрязнение Арктики

Ученые впервые дали комплексную оценку антропогенному загрязнению четырех арктических морей России. В Карском море специалистам чаще всего попадались отходы рыбопромысловой деятельности.

Исследования выполнила группа специалистов из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Полярного филиала ВНИРО, Института океанологии РАН и Биологического института Томского государственного университета. Были проанализированы результаты донных траловых съемок, проведенных в 2019 г. во время большого трансарктического перехода. Полученные данные опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin (Q1).

Установлено, что наиболее часто встречающимся типом донного мусора является пластик, сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ.

«До недавнего времени основная акватория Арктического бассейна (Северный Ледовитый океан) не была изучена на предмет наличия морского мусора, — рассказал сотрудник Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. — В советский период были единичные экспедиции по всей нашей Арктике, но в то время проблема замусоривания акваторий не стояла, поэтому акцент делали на другие аспекты. По сути, наша трансарктическая экспедиция является первой, в которой сделана попытка оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана — Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых».

Согласно выводам ученых, основные источники мусора в арктических морях — вынос бытового мусора крупными реками и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка и добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм.

Попадание мусора в моря усугубляется его трансграничным переносом на большие расстояния — течениями, ветром и дрейфующим льдом, обратили внимание в ТГУ.

Было проведено 174 траления. Анализ траловых уловов показал, что максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря. Частота встречаемости мусора в Карском море составила более 36% (в 20 выборках), в то время как в Чукотском море — менее 4% (в трех выборках).

В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами наземного происхождения (полиэтиленовые пленки и мешки) и древесными остатками. В восточной части Карского моря по частоте встречаемости лидировали отходы рыбопромысловой деятельности.

«Мусор наземного происхождения в Карское море попадает преимущественно со стоком крупных сибирских рек — Оби и Енисея. При этом очевидно, что в Арктику выносится лишь небольшой объем загрязняющих фрагментов, а большая часть мусора оседает на побережье рек, — отметил Алексей Орлов. — Другим источником загрязнения является Баренцево море, где существует широкомасштабный рыбный промысел. Оттуда в Карское море через пролив Карские Ворота течением приносит отходы рыбопромысловой деятельности – полиэтиленовую упаковку для продукции, обрезки сетеполотна, утерянные части орудий лова. В самом же Карском море рыбный промысел практически не развит.

Наиболее чистыми, согласно результатам исследования, пока остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел. Ученые обращают внимание, что исследованиями был охвачен лишь небольшой район, поэтому результаты можно считать предварительными.

В ТГУ добавили, что в последнее время морской мусор стал одним из самых распространенных и крупномасштабных загрязнителей Мирового океана. Только в 2010 г. в Мировой океан попало от 4,8 млн до 12,7 млн тонн пластиковых отходов, привела данные пресс-служба университета. Преобладание антропогенного загрязнения и его способность наносить вред экосистемам привело к включению мусора в список основных угроз морскому биоразнообразию.

Фото предоставлены пресс-службой ТГУ.

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