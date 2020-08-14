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Микропластик собирали нейстонной сетью типа «Манта». Фото пресс-службы ВНИРО

Арктические моря пока свободны от микропластика

Результаты трансарктической экспедиции 2019 г. не подтвердили предположений о накоплении пластика в арктических морях. Содержание микропластика в пробах, взятых в ходе рейса, оказалось ниже, чем в Мировом океане.

Трансарктическая экспедиция Росрыболовства, выполненная в августе – сентябре прошлого года, была частью масштабного исследования экологии арктических морей в рамках проекта «Трансарктика 2019». На НИС «Профессор Леванидов», совершившем переход с Дальнего Востока в Мурманск, специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии собрали данные о масштабах загрязнения микропластиком окраинных морей Северного Ледовитого океана.

Район исследования включал основной участок Северного морского пути. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на 39 станциях ученые взяли пробы на содержание микропластика в поверхностном слое воды на акваториях Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского морей и моря Лаптевых. Участники экспедиции смогли оценить встречаемость и пространственное распределение пластика, а также получили полноценные данные о количестве пластиковых частиц, массе, линейных размерах и типовых характеристиках.

Сбор микропластика проводился методом траления на скорости от 2,3 до 2,8 узлов при циркуляции судна в течение 15 минут в поверхностном слое моря нейстонной сетью типа «Манта» с размером ячеи сети 335 мкм, оснащенной счетчиком протока воды. К микропластику относили отдельные частицы полимеров с термопластичными или термореактивными свойствами, линейные размеры которых не превышали 5 мм.

Синтетические частицы были обнаружены в 9 из 39 отобранных проб. При этом наибольшее количество частиц микропластика встречалось в юго-западных частях Чукотского и Карского морей.

«Результаты подтвердили, что в арктических морях меньше пластиковых частиц, чем в Мировом океане. Максимальное количество частиц микропластика в пробе составило 4 единицы, общая масса его частиц варьировала от 0,0002 до 0,005 граммов, и в пересчете на объем не превышало 13 граммов на квадратный километр, что согласуется с данными научных публикаций и позволяет говорить об отсутствии накопления пластика в Арктическом регионе», – подчеркнули во ВНИРО.

Качественный анализ частиц микропластика с использованием методов инфракрасной микроскопии и спектрофотометрии показал, что в структуре полимеров доминировал поливинил (PVAL), отмечались полипропилен (PP), полистирен (PS), полиэтилен (PE).

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Fishnews

  • Микропластик собирали нейстонной сетью типа «Манта». Фото пресс-службы ВНИРО
  • Микропластик собирали нейстонной сетью типа «Манта». Фото пресс-службы ВНИРО
  • Нейстонная сеть типа «Манта». Изображение предоставлено пресс-службой ВНИРО
  • Положение точек отбора проб (красные) и мест обнаружения микропластика (черные) на акватории Арктических морей в августе-сентябре 2019 г. Изображение предоставлено пресс-службой ВНИРО
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