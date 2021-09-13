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Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС на прямой линии с населением. Кадр трансляции

Рыбный рынок и магазин «Океан» откроют в столице Заполярья

В Мурманске будет простроен рыбный рынок и возобновит работу специализированный магазин «Океан». Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на прямой линии с телезрителями и пользователями соцсетей.

«Рыбный рынок будет открыт в рамках проекта «Новый Мурманск», о котором мы говорили, хотя скептиков было много. Но сейчас это уже структурированный проект с финансово-экономической моделью. Подписано соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ, с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. И правительство РФ одобрило первый транш финансирования — 3,4 млрд рублей на инфраструктуру к этому проекту. То есть этот проект прошел акцепт по всем федеральным ведомствам», — отметил Андрей Чибис.

Он заявил, что к практической реализации проекта предполагается приступить в 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Это проект уже, скажем так, осязаем. Первый этап сдачи — это 2024 год, а окончательно проект должен быть готов в 2029 году, уже полностью кластер. Это большой, «тяжелый» проект, но очень интересный и, конечно, в Арктике таких проектов нет. Не в российской Арктике, а в целом, чтобы за Полярным кругом делать такие проекты. И там одна из задач, одна из локаций, действительно рыбный рынок. Чтобы он был привлекательным, чтобы люди могли купить продукции вкусной и так далее. Лучшие практики по всему миру мы изучали», — подчеркнул глава Мурманской области.

По словам губернатора, «чтобы не ждать 2024 г.», в столице Заполярья предполагается возобновить работу специализированного магазина «Океан».

«Вчера на рыбной ярмарке мы обсуждали это с местными жителями. Все вспоминают магазин «Океан». И мы приняли решение, и сейчас коллеги его прорабатывают, — что надо найти возможность, в том числе при государственной поддержке, возобновить его работу. Мы позанимаемся и сможем обозначить конкретные сроки», — сказал Андрей Чибис.

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