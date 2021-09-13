Карелия и Поморье ждут свободную горбушовую рыбалку

Северные поправки о любительском лове горбуши вне границ участков позитивно воспримут жители Республики Карелия и Архангельской области, отметили профильные министерства регионов. А вот для Коми вопрос оказался неактуальным.

Напомним, проект изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна подготовил Минсельхоз. Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г.

В частности, гражданам планируется разрешить любительскую добычу горбуши за пределами рыболовных участков в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Коми. Предусмотрено, что такая рыбалка будет вестись на водных объектах, не являющихся нерестилищами семги.

Fishnews попросил профильные министерства этих регионов прокомментировать перспективы свободной горбушовой рыбалки.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия поддерживает поправки. В своем ответе ведомство напомнило, что в Белом море в середине 20 в. успешно акклиматизировали горбушу нечетной линии. Лосось поднимается на нерест в Кереть, Кемь и другие реки.

Сейчас промысел горбуши в регионе ведут только рыбодобывающие организации на участках. «В адрес министерства неоднократно поступали обращения граждан с предложениями разрешить любительский лов горбуши в периоды ее нерестовой миграции в реки», — говорится в письме.

По мнению министерства, реализация этой инициативы положительно воспримут жители Карелии, «для которых любительское рыболовство является популярным и традиционным способом природопользования».

Аналогичное мнение у министерства АПК и торговли Архангельской области. К нему тоже обращаются рыбаки любители по вопросу добычи горбуши вне границ рыболовных участков. Вопрос для региона очень актуален, подчеркнули в ведомстве.

Министерство привело данные: по итогам распределения объемов горбуши в 2021 г. региональной комиссией по анадромным все заявки пользователей были удовлетворены и при этом остался нераспределенный резерв — 3,87 тонны.

А вот министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми не видит «горбушовых» перспектив для региона. В ведомство не поступало обращений с просьбой разрешить лов этой рыбы вне РЛУ.

«Данная поправка не сможет удовлетворить потребности граждан, в виду того, что горбуша не является объектом промысла в бассейне реки Печора в связи с нерегулярностью заходов и особенностями биологии вида», — говорится в ответе министерства.

Минсельхоз Коми ссылается на данные отдела Северный Полярного филиала ВНИРО, согласно приведенной информации, горбуша в естественном ареале обитания (моря Дальнего Востока России) используется промыслом только при добыче ее в море на местах нагула и в начале миграции к районам нереста.

«При миграции в прибрежье морей и, особенно, при заходе в пресную воду в органах и тканях горбуши начинают происходить необратимые изменения, обусловленные биологией этого вида. В частности, происходит некроз мышечных тканей, что делает рыбу, выловленную в реке, непригодной для переработки и опасной для употребления в пищу, особенно на поздних стадиях некроза тканей. Товарными качествами нерестовые особи горбуши не обладают и потому не используются промыслом», — заявили в министерстве.

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