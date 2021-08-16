Правила рыболовства для северян откалибруют

Минсельхоз разработал поправки в правила рыболовства для Северного бассейна. Изменения касаются, в частности, маломерного флота и любительской рыбалки.

Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, предусмотрено, что ряд обязанностей капитана будет выполнять судоводитель маломерного судна, если на нем нет должности капитана.

«Согласно статье 52 Кодекса торгового мореплавания РФ, экипаж маломерного судна может состоять из одного лица, являющегося судоводителем маломерного судна. В этой связи целесообразно дополнить правила рыболовства должностью судоводителя», — обратили внимание авторы поправок.

Также поправки упростят работу предприятий, ведущих промысел маломерными судами (длиной не более 12 м). На их борту не нужно будет иметь документы о соответствии МКУБ.

Дополняется положение по допустимому отклонению от предварительного заявленного капитаном судна веса улова. Соответствующие корректировки капитан должен будет внести в промысловый журнал в срок не позднее 6 часов после окончания выгрузки.

Еще одно изменение — гражданам планируется разрешить любительскую добычу горбуши за пределами рыболовных участков в Мурманской и Архангельской областях. Ненецком автономном округе, Карелии и Коми. Предусмотрено, что такая рыбалка будет вестись на водных объектах, не являющихся нерестилищами семги.

Кроме того, в правила вводится ряд требований по рыбалке сетями — в соответствии с положением, установленным постановлением правительства РФ от 16 ноября 2019 г. № 1462. Планируется уточнить регулирование любительского лова краба. Ряд других изменений дополняет документ географическими координатами.

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