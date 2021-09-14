Лососевая путина добирает объемы

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 511 тыс. тонн. Основными районами промысла на этом этапе путины остаются Сахалинская область и Хабаровский край.

По данным на 13 сентября, рыбаки на Дальнем Востоке взяли 511,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это 111,4% от первоначального прогноза. За неделю выловлено 6 тыс. тонн.

Объем добычи горбуши достиг 420,9 тыс. тонн (+2,3 тыс. тонн, или +0,6% за неделю). Активный промысел этого вида лососей на прошедшей неделе вели только на Итурупе, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Кеты добыто 51,3 тыс. тонн (+6,6 тыс. тонн, или +5,4% за неделю). Основным районом ее освоения на минувшей неделе был Восточный Сахалин.

Вылов нерки достиг 31,1 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн, или +0,3% за неделю). Основу ее уловов, как и прежде, формируют рыбы озерновского стада.

Вылов кижуча составил 7,4 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн, или +49,2% за неделю). Основными районами его промысла остались Камчатка и Охотский район Хабаровского края.

Суммарный вылов чавычи и симы составил 391,2 тонны.

В Камчатском крае вылов тихоокеанских лососей достиг 439,3 тыс. тонн - это 86% от общего объема добычи в России. В Сахалинской области выловлено около 32,3 тыс. тонн. В Хабаровском крае рыбаки взяли около 24 тыс. тонн. В Магаданской области добыто 10,1 тыс. тонн красной рыбы. Общий вылов тихоокеанских лососей в водных объектах Чукотского автономного округа и Приморского края практически не изменился и составляет 5,2 тыс. тонн.

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