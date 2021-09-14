В Китае резко выросли цены на рыбу

Китайские потребители обеспокоены почти 50%-ным подорожанием рыбы и морепродуктов к уровню прошлого года. Скачок цен объясняется комплексом причин, включая приостановку импорта из-за коронавирусных ограничений.

Ранее рыба была одним из самых дешевых источников животного белка в Китае, однако сейчас она стала дороже курицы, а согласно последним данным, даже свинины. По официальной информации, средние оптовые цены на четыре пресноводных вида рыбы, отслеживаемые китайским Минсельхозом, подскочили почти на 40% к прошлогоднему уровню, а некоторые популярные продукты из водных биоресурсов подорожали еще сильнее, пишет Reuters.

По данным издания, рост вызван целым комплексом причин. Как сообщает корреспондент Fishnews, рост цен на рыбу в Китае подхлестнула приостановка импорта из-за обнаружения следов коронавируса на упаковках в некоторых партиях.

Широкомасштабная экологическая кампания правительства КНР привела к ограничениям для разведения рыбы вдоль основных водных путей — это сказалось на числе акваферм. Кроме того, некоторые эксперты указывают на рост стоимости кормов для аквакультуры. Подорожали основные ингредиенты, включая рапс, сою, хлопковую муку и рыбную муку.

Также Reuters обращает внимание на изменения в потреблении белковой пищи, вызванные африканской чумой свиней. Многие китайцы были вынуждены диверсифицировать свою потребительскую корзину и перейти на более дешевую продукцию из ВБР. Это заметно подхлестнуло спрос на рыбу и морепродукты.

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