Россия пересмотрит три ГОСТа на рыбные консервы

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

В документ включат три дополнительные позиции, благодаря которым Российская Федерация сможет пересмотреть межгосударственные стандарты на консервы из натуральных креветок, печени рыб и рыборастительные консервы, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Действующие межгосударственные стандарты на эту продукцию разработаны более пяти лет назад и не охватывают современные технологические аспекты выпуска консервной продукции из водных биоресурсов, отметили в Евразийской экономической комиссии.

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