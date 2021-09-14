«Краскино» закроется на китайские праздники

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с КНР (на китайской стороне — «Хуньчунь») не будет работать 21 сентября и с 1 по 3 октября.

Причина — проведение традиционного Фестиваля середины осени и празднование Дня образования Китайской Народной Республики, сообщили Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

Учреждение рекомендовало участникам ВЭД учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.

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