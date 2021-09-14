Рыбалка на Дону закончилась стрельбой

В Волгоградской области осужден местный житель, расстрелявший из ружья троих рыбаков, отдыхавших на берегу Дона. Причиной преступления стал конфликт из-за повреждения рыболовных снастей.

Дело рассмотрел Калачевский районный суд, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что 8 июня прошлого года фигурант вступил в конфликт с тремя рыбаками, отдыхавшими на берегу реки в районе хутора Большенабатовский. Причиной стало повреждение снастей.

После словесной перепалки гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, сходил за ружьем, после чего произвел несколько выстрелов в рыбаков. Один из них скончался, двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелок уснул на месте происшествия.

Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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