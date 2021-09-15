Рыбаки могут посостязаться за участки в Марий Эл

В Республике Марий Эл объявлен конкурс на предоставление участков на Куйбышевском и Чебоксарском водохранилищах для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 12 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — региональное министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, три участка расположены на Куйбышевском водохранилище в границах Звениговского района, остальные десять — на Чебоксарском водохранилище на территории Килемаркого, Горномарийского и Юринского районов.

Площадь участков — от 145 га до 8,4 тыс. га. Объекты промысла на Чебоксарском водохранилище — сазан, лещ, судак, щука, сом, белоглазка, берш, густера, жерех, карась, налим, окунь пресноводный, плотва, синец, тюлька, уклейка, чехонь, язь. На Куйбышевском — стерлядь, сазан, лещ, судак, щука, сом, раки, белоглазка, берш, густера, ерш, жерех, карась, красноперка, линь, налим, окунь, плотва, синец, толстолобик, тюлька, уклейка, хирономиды, чехонь, язь.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок — предложенная плата за участок (стартовые цены — от 22,1 тыс. до 1,28 млн рублей). Другие критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года. Победителям предложат подписать договоры пользования на 20 лет.

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