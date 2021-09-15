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Исследовательское судно «Гидробиолог» собрало данные по осетровым и другим видам рыб. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Ученые оценили состояние осетровых на северо-западе Каспия

Исследовательское судно Волжско-Каспийского филиала ВНИРО «Гидробиолог» завершило рейс в северо-западной части Каспия. В течение двух недель ученые собирали данные по осетровым и другим видам рыб.

С 18 августа по 3 сентября специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провели съемку осетровых рыб в северо-западной части Каспийского моря на НИС «Гидробиолог». За время рейса было обследовано 34 квадрата от восточных границ зоны ответственности России до западной границы моря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, траления выполнялись на глубинах от 3,5 до 11,5 м. Для вылова рыбы использовался донный 9-метровый трал со вставкой из килечной дели в кутце, а также ставные сети с ячеей от 70 до 110 мм. В результате научно-исследовательских работ участники рейса собрали материал по распределению, численности, видовому составу осетровых, полупроходных, речных и морских видов рыб для оценки состояния популяций.

Попавшиеся в сети экземпляры рыб были измерены и взвешены. Чтобы определить половую и возрастную структуру популяции осетровых, ученые направили часть уловов на полный биологический анализ. Кроме того, у всех осетровых рыб взяты фрагменты плавников для пополнения базы данных генетических паспортов. Исследователи рассчитывают также получить информацию о питании русского осетра, севрюги, воблы и леща и оценить состояние кормовой базы осетровых.

На каждой станции специалисты измеряли глубину, температуру воздуха и воды в поверхностном и придонном слоях, прозрачность, содержание растворенного кислорода, соленость, кислотность. На выборочных станциях проводился отбор проб воды и донных отложений.

«Нагул рыб проходил в условиях высоких температур в поверхностном и придонном слоях воды, достигающих 31 и 29,2 °С. На отдельных станциях наблюдалось пониженное содержание растворенного кислорода. В результате экстремально высоких температур воды локальные скопления осетровых были меньшей плотности по сравнению с 2020 г.», — отметили в Волжско-Каспийском филиале.

Несмотря на такие условия уловы полупроходных, речных и морских видов рыб оказались немного выше, чем в 2020 г. По мнению сотрудников филиала, произошло смещение районов нагула и распределение популяций рыб в район с большими глубинами.

По окончании рейса «Гидробиолог» вернулся в Астрахань. Ученым предстоит проанализировать собранные материалы, после чего полученные данные будут использоваться для оценки численности осетровых рыб на акватории северной мелководной части Каспийского моря, а также при расчетах общего, промыслового и нерестовых запасов этих видов и прогнозирования допустимого улова.

Фото пресс-службы КаспНИРХ.

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