Оленеводам НАО хотят обеспечить приоритет в рыбалке

Власти Ненецкого автономного округа намерены обеспечить оленеводам приоритетное право на пользование участками для любительской рыбалки. Соответствующую инициативу после проработки планируется направить в Росрыболовство.

Предполагается внести изменения в форму типовых договоров на пользование участками для любительского рыболовства. По словам руководителя департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова, жители, занимающиеся оленеводством, не должны быть ограничены в добыче водных биоресурсов, в том числе на сформированных любительских участках. Такой запрос есть от оленеводческих хозяйств и Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации.

«Заявки на формирование участков поступают, безусловно – это потенциал с точки зрения туризма, услуг авиаотряда, привлечения инвестиций в регион, кроме того, организованный участок накладывает обязательства по охране реки от браконьеров. Но при организации участка для спортивного и любительского рыболовства важно учесть интересы наших оленеводов, которые кочуют в этих местах и для которых рыба – один из важнейших ресурсов», — отметил Альберт Чабдаров.

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