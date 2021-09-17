Рыбакам-любителям добавили ценных видов

Правительство скорректировало список ценных видов рыб, которые можно ловить на участках для любительского рыболовства, и перечень районов добычи для Архангельской, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского и Хабаровского краев.

Изменения внесены в перечень районов в Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах, где разрешается добыча ценных видов водных биоресурсов на участках для любительского рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Архангельской области на рыболовных участках, сформированных на реке Северная Двина, теперь можно ловить атлантического лосося (семгу). В Камчатском крае и Магаданской области рыбакам-любителям стали доступны горбуша и кета.

В Сахалинской области на участках, расположенных на реках Тамбовка и Лютога, можно вести любительский лов не только горбуши и кеты, но и симы. Кроме того, в перечне районов появились реки Лесогорка, Пильво и Новоселка, где ценными видам являются горбуша и сима. Для рек Бабушкина (остров Шумшу) и Матросская (остров Парамушир) в эту категорию попали горбуша, кета, нерка и кижуч.

Кроме того, уточнены координаты районов добычи на реках Кабули и Матай в Хабаровском крае, где в рамках любительского рыболовства разрешено ловить на участках сига и тайменя.

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