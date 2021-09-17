Рыбные квоты в Волгоградском водохранилище выставили на торги

В Волгоградской области объявлен аукцион на доли квот леща, сазана и судака. Лимиты выделены для промысла в Волгоградском водохранилище, заявки принимаются до 21 октября.

Организатор торгов — Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предложен 81 лот: 26 долей леща, 29 — судака, 25 — сазана.

Самый большой лот по лещу — доля в 13,25% (соответствует 38,1 тонны в 2021 г.), она предлагается по стартовой цене 69 тыс. рублей. Максимальная квота судака — 8,53% (14,5 тонны в 2021 г.), начальная стоимость — 174 тыс. рублей. Наибольший лимит сазана — 12,8% (4,43 тонны в 2021 г.), стартовая цена — 8 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 9 и 10 ноября в Астрахани. С победителями заключат договоры о закреплении долей до 31 декабря 2033 г.

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