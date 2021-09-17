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Зебровая тиляпия

Инвесторы оценили перспективы тиляпии в Черной Африке

Нидерландский фонд Aqua-Spark заявил о намерении вложить 300 млн долларов в аквакультуру Черной Африки — в первую очередь в выращивание тиляпии. В фонде призвали других инвесторов к софинансированию, упомянув, однако, о наличии рисков.

Согласно докладу фонда, население стран Африки южнее Сахары (Черной Африки) к 2050 г. должно удвоиться, достигнув 2 млрд человек, сообщает Fishnews. К этому времени потребность макрорегиона в рыбе вырастет с нынешних 10 млн тонн до 16-29 млн тонн. Выращивание тиляпии, по мнению авторов доклада, может удовлетворить этот спрос, поскольку масштабы производства легко нарастить, а сама рыба является доступной по цене.

Планируется, что развитие аквакультуры южнее Сахары смягчит чрезмерную эксплуатацию диких популяций рыбы — ведь их численность не вырастет вместе с населением макрорегиона.

В докладе отмечено, что первостепенное значение имеет расширение производства за счет прямых инвестиций в аквафермы по выращиванию тиляпии. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) от 2019 г. (на эту информацию ссылаются авторы доклада), производство тиляпии в макрорегионе достигает 263 тыс. тонн, что намного превышает оценку самого фонда — 125-150 тыс. тонн.

Упомянуто и о рисках для таких инвестиций. Так, выращиванием тиляпии занимаются мелкие хозяйства, в которые не спешат вкладывать деньги даже небольшие банки. Кроме того, в Черной Африке есть проблемы с законодательством, делающие аквакультуру хлопотным процессом. Угрозой являются и биологические риски, например, возможные вспышки заболеваний.

Особое место уделяется проблеме конкуренции с дешевой китайской тиляпией. В то же время эксперты фонда отмечают сокращение поставок рыбы из КНР в страны Африки.

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