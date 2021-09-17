Любительские уловы стали контрабандой

В Ростовской области таможенники МАПП «Гуково» пересекли две попытки вывоза на Украину незадекларированной свежей рыбы общим весом свыше 100 кг. Нарушители рассказали, что поймали ее для личного потребления.

Иномарка под управлением гражданина Украины прибыла на таможенный пост со стороны России. Во время проверки машины мобильным инспекционно-досмотровым комплексом была выявлена вероятность перемещения через границу ЕАЭС незадекларированных товаров.

В багажном отделении автомобиля обнаружили пластиковые ведра со свежей рыбой общим весом порядка 70 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Южного таможенного управления. Мужчина сообщил, что вез продукцию из Астраханской области, где был на рыбалке. Улов предназначался для себя и семьи.

Несколькими днями ранее гражданин Украины пытался переместить через таможенную границу без декларирования порядка 50 кг свежего леща. По словам нарушителя, рыбу он поймал в Астраханской области.

«В соответствии с действующим законодательством рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 кг не относятся к товарам для личного пользования и подлежат таможенному декларированию. Кроме того, для вывоза данной продукции необходимо предоставить ветеринарные сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на вывоз товара, что гражданами сделано не было», — отметил начальник таможенного поста Владимир Кодуа.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Фотографии предоставлены пресс-службой ЮТО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews