Андрей Филатов: Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Промышленно-продовольственный кластер «Максимиха» в подмосковном Домодедове должен снизить издержки в цепочке поставок рыбной продукции, отмечает генеральный директор ППК Андрей Филатов.

«Максимиха» — не обычная производственная площадка, обратил внимание Андрей Филатов. «Мы не зря предпочитаем термин «кластер». Он гораздо лучше подходит для такого масштабного проекта, поскольку в рамках кластера мы организуем взаимодействие между всеми участниками рынка свежих и замороженных продуктов питания, снижая их издержки и предоставляя им полный набор услуг и инфраструктуры», — подчеркнул гендиректор ППК в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

В рамках кластера «Максимиха» собирает представителей всех сегментов рынка: рыбаков и рыбопереработчиков, сельхозпроизводителей, экспортеров и импортеров продукции, оптовиков, сетевой ретейл и обычных розничных продавцов.

Отраслевая специализация «Максимихи» позволяет компаниям наладить эффективное взаимодействие на территории кластера. «В свою очередь, мы можем сфокусироваться на предложении помещений и услуг, которые нацелены на сохранение свежести и качества продукции, поддержании температурной цепочки, обеспечении эффективных логистических операций с учетом специфики товаров резидентов нашего кластера», — отметил Андрей Филатов.

Планируется, что такая концепция приведет к снижению издержек в цепочке поставок продуктов, которые проходят через «Максимиху». Это позволит резидентам кластера успешно развивать свой бизнес, а конечному покупателю — получить свежую, полезную и качественную продукцию по разумным ценам.

По словам собеседника «Fishnews — Новости рыболовства», именно рыбопромышленные компании могут стать одними из ключевых резидентов «Максимихи».

«До недавнего времени отрасль была преимущественно ориентирована на развитие экспортных поставок. Однако проблемы и ограничения, с которыми столкнулись рыбаки в 2020—2021 годах, показывают, что назрела необходимость изменения товарных потоков, поиска новых маршрутов и новых рынков сбыта, необходимость развивать продажи продукции с высокой добавленной стоимостью и обеспечивать рост внутреннего потребления, предлагая покупателям рыбу, сохранившую все свои полезные свойства, по приемлемой цене», — напомнил про новые условия для отрасли Андрей Максимов.

Он добавил, что «Максимиха» создается в крупнейшем регионе потребления продукции — Москве и Московской области, откуда товары также расходится в другие регионы. Создатели кластера видят одну из ключевых задач в налаживании товаропотоков рыбной продукции, добытой или произведенной в первую очередь на Дальнем Востоке, а также в Мурманске и других приморских территориях, и перераспределении этой продукции по Центральному федеральному округу.

В составе кластера запроектирован крупнейший низкотемпературный производственно-складской комплекс на 70 тыс. тонн единовременного хранения. К нему примыкают производственные блоки, где резиденты «Максимихи» смогут организовать переработку продукции, гибко реагируя на конъюнктуру рынка и выполняя заказы точно в срок и в том объеме, который требуется их клиентам. При этом хранить как сырье, так и готовую продукцию компании смогут по схеме ответственного хранения, оптимизируя и более четко планируя свои затраты.

Параллельно с кластером на территории особой экономической зоны «Максимиха» будет построен современный мультимодальный центр (ММЦ) «Усады». Основная цель этого проекта — обеспечить регулярность перевозки рефрижераторных грузов железнодорожным транспортом «от двери до двери»: между центрами производства и потребления продуктов, сообщил гендиректор «Максимихи». Он отметил, что благодаря взаимодействию с ММЦ продукция будет доставляться непосредственно к низкотемпературному производственно-складскому комплексу.

«В процессе строительства этого комплекса мы применяем все современные решения по обеспечению и контролю температурного режима. Используем передовые информационные технологии, которые позволяют отслеживать температуру на уровне каждой партии или конкретной палеты. Тщательно продуманная планировка комплекса обеспечит перемещение рыбной продукции в рамках одного здания в производственные помещения без нарушения холодовой цепи», — рассказал Андрей Максимов.

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