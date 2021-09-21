Рыбоводам предлагают поторговаться за участки на реках Крыма

Объявлен конкурс на два рыбоводных участка в Республике Крым, расположенных в руслах рек Симферопольского района. Заявки принимаются до 18 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги проводит Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки — водоемы, являющиеся расширенными зарегулированными руслами рек. Один из РВУ расположен на реке Западный Булганак, второй — на ее безымянном притоке. Площадь участков — 17 га и 6 га соответственно.

Критерии оценки заявок — объем производства продукции товарной аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем выращивания на разыгрываемом участке и предложенная плата.

Участки предоставляются на 25 лет, больший — на условиях совместного водопользования, меньший — на условиях обособленного.

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