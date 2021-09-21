Чилимы Татарского пролива отдохнут от браконьеров

На Сахалине силовики задержали группу граждан, занимавшуюся нелегальным выловом, переработкой и продажей травяных чилимов. Фигурантам вменяют более 1,2 млн рублей ущерба.

Полицейским поступила оперативная информация, что в акватории Татарского пролива вблизи села Поречье Углегорского района не менее четырех граждан организовали вылов водных биоресурсов. Роли в группе были четко распределены, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. Несколько человек на моторной лодке расставляли ловушки и добывали чилимов. В хозпостройке на берегу деликатес варили и чистили. Еще двое членов группы сбывали продукцию на рынках в Углегорске и Южно-Сахалинске.

В момент задержания часть граждан находилась на незаконном промысле. Полицейские воспользовались плавсредством и совместно с бойцами СОБР доставили рыбаков на берег. Кроме того, были установлены рынки сбыта браконьерских чилимов. Изъятая продукция приобщена к материалам уголовного дела.

Ведется следствие по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору). Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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