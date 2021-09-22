Правила ветеринарно-санитарной экспертизы движутся к принятию

Минсельхоз опубликовал проект новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, предназначенных для переработки и реализации.

Проект приказа Минсельхоза «Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, изготовленной из них, предназначенных для переработки и реализации» размещен на портале regulation.gov.ru для процедуры независимой антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, ВСЭ перед выпуском в обращение должны проходить живая рыба и рыба-сырец (свежая), живые и свежие водные беспозвоночные, пищевая рыбная продукция, изготовленная из них, не прошедшая переработку (обработку), предназначенная для переработки и реализации. Процедуре также подлежат пищевая рыбная продукция непромышленного изготовления, прошедшая переработку (обработку), реализуемая на рынке.

Назначать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу должны специалисты госветслужбы.

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Новая версия отличается от документа, который размещался ранее. Однако по-прежнему остается вопрос с ветеринарно-санитарной экспертизой уловов водных биоресурсов, заявили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. В отраслевом сообществе подчеркнули, что неприемлемо принимать нормы, которые невозможно исполнять на практике.

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