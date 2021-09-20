Бизнес бьет тревогу

При обновлении правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы недопустимо принимать нормы, которые нельзя исполнять на практике, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Минсельхоз готовит новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыб и рыбопродукции, предназначенных для переработки и реализации.

Документ очень важен для отрасли, ведь им должны руководствоваться в своей работе хозяйствующие субъекты, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

При этом отраслевое сообщество не раз указывало на проблему проведения ветеринарно-санитарной экспертизы уловов: перед тем как отправиться на переработку или на реализацию, они должны пройти ВСЭ. Выполнять такую процедуру могут только уполномоченные лица государственной ветеринарной службы, и непонятно, как обеспечить их присутствие на множестве судов, принимающих рыбу от разных пользователей в районах промысла, или на отдаленных территориях. «В свое время руководство Россельхознадзора даже говорило рыбакам: заведите себе отдельное судно «Ветеринарный витязь». Но шутки шутками, а ситуация серьезная. Вопрос: как быть предприятиям, чтобы не работать под угрозой наказания, — стоит уже не первый год. Тем не менее эта норма «переползла» в готовящиеся правила ветеринарно-санитарной экспертизы», — отметил президент ассоциации.

В доработанном проекте говорится, что не потребуется отправлять в лабораторию пробы для проверки на соответствие характеристикам, по которым признан безопасным район промысла. Однако остается еще органолептика и физические показатели, обратил внимание собеседник Fishnews.

Разработчики правил ссылаются на требования наднационального законодательства, однако в любом случае нормы должны быть исполнимы. «Мы не должны становиться заложниками ситуации, когда документ будет принят, но фактически соблюдать его требования невозможно и рыбаки автоматически оказываются в положении нарушителей», — подчеркнул Максим Козлов.

Нужно, чтобы органы власти и бизнес-сообщество вернулись к этой проблеме, считает он. «Один документ сменяет другой, а вопрос все тот же. Больше нельзя, чтобы он повисал в воздухе», — заявил руководитель АРСО.

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