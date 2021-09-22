Попытка навариться на браконьерском осетре кончилась условным сроком

В Хабаровском крае осужден моряк, пытавшийся вывезти в Китай 128-килограммового нелегально добытого осетра. Мужчину приговорили к трем годам и пяти месяцам условного срока, а также к штрафу в 80 тыс. рублей.

В октябре 2020 г. помощнику капитана судна, стоящего под погрузкой в Николаевском районе, местные жители предложили приобрести только что добытого ими амурского осетра. Понимая, что имеет дело с браконьерами, фигурант согласился, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Рыбу помощник капитана разместил в морозильных камерах судна. В порту Совгавань при подготовке судна к таможенному декларированию перед рейсом в Китай моряк скрыл от властей факт хранения осетра на борту.

Деликатесный груз нашли пограничники. Были возбуждены два уголовных дела по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» видов) и 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных водных биоресурсов).

Отмечено, что фигурант полностью признал вину, раскаявшись в содеянном. Обжаловать приговор осужденный не стал.

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