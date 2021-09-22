WWF поможет Минприроды беречь экологию

Минприроды и Всемирный фонд дикой природы (WWF) заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут взаимодействовать в сохранении биоразнообразия, снижении негативного воздействия хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду.

Подписание состоялось в Министерстве природных ресурсов и экологии в Москве, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

Главными направлениями взаимодействия станут сохранение и восстановление биологического разнообразия и естественных экологических систем РФ, развитие рационального использования природных ресурсов, минимизация климатических изменений, формирование экологической культуры в России, а также развитие международного сотрудничества.

«Мы работаем с министерством больше четверти века, фактически с первого дня создания WWF России. Мы стремимся к единой цели — сохранить и приумножить природные богатства России, а скоординировав действия, сможем двигаться к ней эффективней и быстрей, — отметил директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков. — Обмен информацией и координация действий сейчас особенно важны».

«Минприроды и WWF России реализовало уже не один совместный проект, сегодня фонд ведет работу по важным для нас направлениям — сохранение биологического разнообразия, устойчивое лесопользование, зеленая экономика. Мы ценим опыт и знания экспертов Фонда дикой природы и активно привлекаем их при обсуждении новых практик, совершенствовании правового регулирования охраны природы», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Следующим этапом сотрудничества станет создание плана совместных действий на ближайшие три года.

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