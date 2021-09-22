«Исследователь Каспия» оценил перспективы морских уловов

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели оценку биопродуктивности Каспийского моря и запасов морских, полупроходных и осетровых рыб. Научный рейс продолжительностью 34 дня выполнило НИС «Исследователь Каспия».

Научно-исследовательское судно вернулось из экспедиции в середине сентября. В ходе рейса сотрудники Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) выполнили большой объем работ, включавших ихтиологические, гидрохимические, гидробиологические, физиологические, генетические и микробиологические исследования.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, на первом этапе экспедиции судно находилось в средней части моря. Ученых интересовали гидролого-гидрохимические и эколого-токсикологические характеристики среды обитания и водных биоресурсов, состояние кормовой базы и численность популяции мнемиопсиса.

Вторым этапом стала тралово-акустическая съемка по оценке запасов осетровых, полупроходных и морских рыб, раков в летний период. Специалисты филиала выполнили 72 траления в приглубой зоне Северного Каспия и в районе дагестанского побережья. Исследования охватили акваторию с глубинами от 7 до 40 м.

Основу уловов составили обыкновенная килька и вобла. Кроме того, ученым попадались атерина, морские сельди, кефали, лещ, кутум, рыбец. По итогам съемки сотрудники КаспНИРХ собрали материал по распределению и численности морских, полупроходных и осетровых рыб. В филиал также доставлены пробы различных видов для дальнейшего изучения.

«Несмотря на повышенный температурный режим, традиционные места нагула осетровых видов рыб сохранились. Наибольшие скопления отмечены в районе Кулалинской банки. В уловах присутствовали как сеголетки и годовики, так и крупные особи», — рассказали в филиале.

Полученная информация позволит ученым оценить численность осетровых на обследованной акватории. Эти данные будут использованы при подготовке ОДУ на двухгодичную перспективу и для оценки вклада искусственного воспроизводства молоди в формирование популяции осетровых на Каспии.

Фотографии предоставлены пресс-службой КаспНИРХ.

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