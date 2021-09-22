Россия и Абхазия договорились по промыслу хамсы

В Сухуме прошло заседание Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству. Пользователям из РФ на путину 2021-2022 гг. выделили часть общего допустимого улова хамсы, установленного для морских вод республики.

Делегации возглавили руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев и заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян.

Российские юридические лица и индивидуальные предприниматели получили право на добычу в общей сложности 2 тыс. тонн хамсы из ОДУ Абхазии, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Если этот объем будет освоен до 15 февраля, предусмотрена возможность добавления еще 3 тыс. тонн.

На предстоящую хамсовую путину комиссия определила количество российского флота с активными орудиями лова (кошельковые невода, разноглубинные пелагические тралы) — четыре судна. Абхазская сторона подтвердила, что ставка сбора для российских пользователей будет такой же, как у их коллег, зарегистрированных в республике.

В ходе заседания Минсельхозу Абхазии и Азово-Черноморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно изучить возникающие вопросы по работе российских судов в абхазских морских водах.

Еще одной темой заседания стали вопросы рыбоводства. Комиссия рекомендовала Министерству сельского хозяйства Абхазии инициировать проведение совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством рабочего совещания по вопросам экспорта продукции абхазских предприятий аквакультуры в РФ.

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