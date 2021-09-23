Таможенников Славянки обвиняют в получении взяток

В отношении начальника и других сотрудников таможенного поста в морском порту Славянка возбуждены уголовные дела о взяточничестве. Общую сумму незаконного вознаграждения, полученного от участника ВЭД, оценивают более чем в 1,3 млн рублей.

Взяточников выявила служба по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления совместно с региональным управлением ФСБ, сообщили Fishnews в отделе по связям с общественностью ДВТУ.

По версии следствия, начальник таможенного поста, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, предложил владельцу судна передать ему не менее 600 тыс. рублей при проведении таможенного оформления — в частности, для организации поверхностного контроля. «Владелец судна согласился на предложение и передал денежные средства фигуранту, который распределил их между участниками преступления», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования первого эпизода выявлена преступная схема и другие эпизоды получения взяток, а также совершение мошенничества.

«Помимо главного фигуранта, установлено еще четыре должностных лица таможни, причастных к получению взяток, и гражданское лицо, подозреваемое в мошенничестве. Мужчина получал деньги от начальника таможенного поста якобы для передачи денежных средств вышестоящему руководству за покровительство, при этом деньги оставлял себе и распоряжался ими по своему усмотрению», — говорится в пресс-релизе СУ СК.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении всех фигурантов меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

По данным ДВТУ, в отношении шести должностных лиц таможенного поста возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) — одно уголовное дело, частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие) — четыре дела, частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) — одно дело.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении должностного лица Владивостокской таможни по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). Ведется следствие.

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