Гана выбирает новые подходы в рыбной отрасли

Власти Ганы решили пересмотреть политику в сфере рыбного хозяйства. Одной из ключевых задач в правительстве видят борьбу с незаконным промыслом — для этого планируется материально укреплять органы госбезопасности.

Правительство Ганы пересматривает политику регулирования рыбной отрасли, заявила министр развития рыболовства и аквакультуры страны Мавис Хава Кумсон.

Общаясь с журналистами, она отметила, что сейчас разрабатывается новый закон о рыболовстве — он должен прийти на смену нынешнему документу. Готовится и новый национальный план управления рыболовством, поскольку срок действия предыдущего истек в 2019 г. Кроме того, будет пересмотрена и национальная политика в сфере рыболовства и аквакультуры, разработанная еще в 2008 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на публикации прессы Ганы.

Изменения, по словам министра, должны обеспечить соответствие новым тенденциям и передовой международной практике управления рыбными ресурсами.

Признавая, что в отрасли накопилось множество нерешенных проблем, глава ведомства призвала все заинтересованные стороны, в том числе СМИ, самих рыбаков и граждан страны, помочь министерству в борьбе с незаконным промыслом. Это единственный способ защитить национальные ресурсы на благо будущим поколениям, отметила Мавис Хава Кумсон.

Министр также рассказала, что правительство намерено приобрести четыре новых судна для охраны морской фауны и флоры.

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