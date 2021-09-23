Реки Ростовской области предлагают рыбоводам

В Ростовской области планируется провести аукцион по распределению 16 речных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 22 октября.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на реках и балках в Тацинском, Песчанокопском, Целинском, Миллеровском, Аксайском, Кашарском, Пролетарском, Орловском и Сальском районах.

Площадь РВУ — от 0,2 га до 255 га, стартовые цены — от 160 рублей до 204 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 27 октября в Ростове-на-Дону. Все акватории предоставляются на условиях совместного водопользования на 25 лет.

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