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Участникам хакатона предстоит разработать алгоритм, способный фиксировать данные о положении рыболовного трала (поднят или опущен) в момент получения спутникового снимка

Искусственный интеллект призывают на борьбу с браконьерством

Пятый хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Ростове-на-Дону с 24 по 26 сентября. Участникам соревнований подготовили задание по контролю рыбного промысла.

Росрыболовство и Центр системы мониторинга рыболовства и связи выступают партнерами мероприятия. Руководители и ведущие специалисты ЦСМС входят в состав жюри.

Участникам хакатона предстоит разработать алгоритм, способный фиксировать данные о положении рыболовного трала (поднят или опущен) в момент получения спутникового снимка, рассказали Fishnews организаторы.

Предполагается, что полученная информация с учетом привязки к географическим координатам и анализа разрешительных документов позволит специалистам сделать вывод о деятельности конкретного судна или группы судов в определенный момент либо временной интервал, а также о законности работы флота.

Дополнительная прикладная задача — возможность на основе получаемой информации провести качественный анализ различных метрик. Например, количества добывающих судов и географии осуществления промысловой деятельности, обратили внимание в ЦСМС.

Результаты хакатона используют для разработки моделей прогнозирования потенциальных мест правонарушений и рекомендаций по оптимизации маршрутов инспекций. Также планируется, что разработанные алгоритмы помогут сократить число правонарушений, уменьшить экологический ущерб.

«Новый хакатон и новая важная государственная задача — защитить водные биологические ресурсы страны от недобросовестных рыболовов и браконьеров. Уверен, что кейс привлечет большое количество участников и Росрыболовство по результатам хакатона получит множество интересных, нетривиальных решений данной проблемы», — отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Соревнование состоится на площадке Донского государственного технического университета. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» и является частью серии хакатонов и лекций по ИИ. Участники получат шанс внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны, а также прокачать свои личные и профессиональные качества и продемонстрировать их российским ИТ-гигантам.

Кроме того, победители хакатона получат денежные призы. Призовой фонд составляет 400 тыс. рублей.

Организатором проекта выступает Министерство экономического развития, а оператором — АНО «Россия — страна возможностей». Организационный партнер проекта — РАЭК, а в качестве технологического партнера выступает «Яндекс.Облако». Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер хакатона.

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