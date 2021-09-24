Рыбе перекрыли ложный транзит

Белорусская компания незаконно поставляла рыбопродукцию в Россию под видом отправки в Киргизию, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве подчеркнули, что продолжать следить за перемещением подконтрольной продукции из Белоруссии в другие страны Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор сообщил о приостановке с 23 сентября перемещения через территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, отправляемых ООО «ГБММК» из Республики Беларусь в Киргизию.

«Установлено, что белорусская компания-посредник осуществляет незаконные поставки рыбной продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Киргизию», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Анализ перемещения через российскую территорию подконтрольной продукции, следующей из Белоруссии в другие страны ЕАЭС, будет продолжен, подчеркнули в федеральной службе.

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