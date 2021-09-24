Изменения климата повлияли на уловы

Опубликован новый доклад о состоянии Мирового океана, подготовленный при поддержке ЕС. Ученые отмечают, что льды стали таять намного быстрее, а колебания температуры воды привели к сокращению уловов рыбы и крабов в Северном море.

Доклад опубликован в журнале Journal of Operational Oceanography, сообщает корреспондент Fishnews. В работе над документом приняли участие более 120 специалистов из 30 европейских научных учреждений.

Отмечено, что повышение температуры морской воды приводит к таянию арктического льда беспрецедентно быстрыми темпами, способствуя изменению глобальных погодных условий. Морские виды мигрируют в более прохладные воды, а таяние льда на суше приводит к повышению уровня воды примерно на 3 мм в год. Это угрожает прибрежным городам.

Портал Courthouse News Service приводит данные из доклада: с 1979 г. уровень арктических льдов (регистрируемый каждое десятилетие) в среднем сократился почти на 13%. Это способствовало потеплению остальной части Мирового океана примерно на 4%. В некоторых частях океана эти изменения заметны очень хорошо. Так, ученые обнаружили, что средняя толщина льда в Баренцевом море сократилась почти на 90%.

Отдельное исследование, выполненное в начале года, показало, что изменение климата, возможно, приводит к быстрому сокращению «последней ледяной зоны Арктики» — региона, расположенного в море Ванделя, к северу от Гренландии. В прошлом этот регион был покрыт толстым многолетним льдом круглый год. Но зимой и весной 2020 г. там было зафиксировано много тонкого льда, а спутниковые снимки показали рекордно низкую концентрацию морского льда — всего 50%.

Указано, что в Северном море между Норвегией и Великобританией чрезвычайная изменчивость температуры воды привела к сокращению уловов камбалы, лобстера, морского окуня, кефали и крабов. Кроме того, миграции животных привели к появлению инвазивных видов в различных морских экосистемах.

Согласно докладу, в Средиземном море произошло четыре рекордных наводнения после того, как уровень воды в Венеции поднялся до самого высокого уровня с 1966 г. — почти до двух метров в 2019 г., затопив половину города.

По словам возглавлявшей группу исследователей Карины фон Шукманн, изменение климата, загрязнение и чрезмерная эксплуатация оказали беспрецедентное давление на океан. Необходимо принять в устойчивые меры по управлению и адаптации, чтобы сохранить роль морей в обеспечении благополучия человечества, призывает ученый.

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