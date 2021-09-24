«Поронай» сохранил квоты охотоморского минтая

Арбитражный суд отказал ФАС в признании незаконным передачи долей квот добычи минтая в Охотском море в результате реорганизаций от ООО «Айруп» в ООО «Салют» и в дальнейшем в ООО «Поронай». Объем добычи по этим квотам в 2021 г. составил 10,88 тыс. тонн.

Федеральная антимонопольная служба сочла, что передавшая «Поронаю» квоты компания «Салют» сама не имела на них прав. ООО «Салют» было образовано путем выделения из ООО «Айруп». При этом «Салюту» были переданы права на доли квот, сообщает корреспондент Fishnews.

ФАС в 2019 г. установила, что «Айруп» находится под незаконным контролем иностранного инвестора. В антимонопольном ведомстве решили, что «Айруп» должна была быть лишена прав на добычу и не могла передавать доли квот.

По мнению ответчиков, поскольку в настоящее время участниками ООО «Айруп» и ООО «Поронай» являются российские юридические лица, в отношении которых не выносилось никаких заключений ФАС, то отсутствуют основания для применения ограничительных мер. Речь идет о нормах закона от 29 апреля.2008 г. № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Арбитражный суд Сахалинской области отказал ФАС. «Федеральной антимонопольной службе в удовлетворении иска отказать в полном объеме», — сказано в судебном решении.

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