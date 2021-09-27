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Специалисты Тюменского филиала ВНИРО провели масштабную экспедицию в бассейне реки Таз. Фото пресс-службы института

Ученые собрали материал по рыбным запасам Западной Сибири

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО провели масштабную экспедицию в бассейне реки Таз. Исследовались не только сиговые, но и частиковые виды рыб.

Комплексные исследовательские работы в бассейне реки сосредоточились в основном в Тазовском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таз играет важную роль в формировании запасов ценных промысловых видов рыб. Здесь происходит воспроизводство муксуна, нельмы, чира, пеляди, сига-пыжьяна, ряпушки, тугуна и тайменя.

Экспедиция проходила на судне, технические возможности которого позволили ученым провести исследования на различных рыбопромысловых участках Тазовского бассейна и собрать богатый материал, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В рамках государственного мониторинга велось наблюдение за изменением численности нерестовых стад. Необходимый для анализа материал собирали посредством контрольного лова и эхолокации.

После обработки данных ученые смогут оценить состояние запасов водных биоресурсов и дать рекомендации по их освоению, в том числе для новых продуктивных районов лова, а также определить возможности применения не использовавшихся раньше орудий промысла. Кроме того, специалисты ВНИРО анализируют экологическое состояние реки Таз, бассейн которой активно осваивают предприятия ТЭК. С этой целью в лабораторных условиях исследуются пробы грунта и воды, в том числе на нефтепродукты и тяжелые металлы. Анализ образцов гидробионтов и воды позволит получить достоверную информацию о состоянии водной экосистемы района и окружающей среды.

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