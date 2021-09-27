COVID-19 продолжает бить по рыбной отрасли Вьетнама

Во Вьетнаме по итогам августа стоимостные объемы экспорта продукции из водных биоресурсов — рыбы (кроме пангасиуса), моллюсков и ракообразных — составила 224,8 млн долларов. Это на 22% ниже, чем в июле, и на 24% меньше, чем за август прошлого года.

Данные привела Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По информации отраслевого объединения, за прошедшие восемь месяцев стоимость поставок за рубеж достигла 2,1 млрд долларов, или 38% от экспортной стоимости всех произведенных в стране рыбы и морепродуктов. Этот результат на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причинами падения экспорта называют режим социального дистанцирования из-за пандемии коронавируса, сокращение производства по той же причине, дефицит сырья, разрывы цепочек поставок и проблемы с транспортировкой.

В августе стоимость всего рыбного экспорта из Вьетнама, кроме продаж двустворчатых моллюсков, резко упала: с 19% до 48% к августу 2020 г. Так, по моллюскам падение составило 48%, по морской рыбе — 30%, по крабу на 25%. Вырос — на 36% — лишь экспорт двустворчатых моллюсков.

Однако, благодаря росту в предыдущие месяцы, общая стоимость экспорта морской продукции республики с января по август выросла на 7% по сравнению с уровнем прошлого года, отмечают в VASEP.

В то же время, по данным Директората рыболовства Вьетнама, к концу августа общее производство рыбы и морепродуктов в стране достигло 5,69 млн тонн (на 1,4% выше, чем годом ранее). Из них 2,7 млн тонн дал промысел в природной среде (+0,8%), еще почти 3 млн тонн — аквакультура (+1,8%).

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