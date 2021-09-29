НАФО сохранила важные для России квоты

Делегация Росрыболовства приняла участие в 43-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). По итогам видеозаседания квоты трески и других ключевых для РФ видов сохранены на уровне 2020 г., отметили в ведомстве.

Стороны приняли ключевые решения по устойчивому управлению запасами, находящимися под управлением НАФО. Договоренности основаны на экосистемном подходе к управлению рыболовством и учитывают необходимость защиты уязвимых морских экосистем, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Кроме того, был достигнут прогресс в пересмотре концепции предосторожного подхода НАФО, отметили в ведомстве.

По информации федерального агентства, сохранены на уровне прошлого года объемы квот ключевых для интересов России основных промысловых запасов. В частности, окуней, черного палтуса и трески.

Стороны продолжат принимать дополнительные меры по сохранению запаса трески в микрорайоне 3M. В том числе поддерживать усилия по инспекции портов и ограничению прилова в первом квартале 2022 г.

Также члены НАФО приняли решение закрыть промысел креветок в микрорайоне 3M на 2022 г. В межсессионный период продолжатся работы по пересмотру текущего подхода к управлению запасом.

Представитель Росрыболовства в Канаде Темур Таиров избран новым президентом и председателем Комиссии НАФО. Заместителем председателя комиссии стала Дейдре Уорнер-Крамер (Соединенные Штаты).

44-я ежегодная сессия состоится с 19 по 23 сентября будущего года в Португалии.

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