Новости
Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Герман Зверев: Введение внешнего финансового управления разрушит рыбохозяйственную науку

Переход финансирования рыбохозяйственной науки от Росрыболовства к Минобрнауки фактически означает введение над ней внешнего финансового управления, что приведет к негативным последствиям для рыбной отрасли, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Вопрос об изменении порядка финансирования рыбохозяйственной науки рассматривался 24 сентября на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил на заседании комиссии против возможной передачи бюджетных средств, заложенных на науку, из госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» в госпрограмму Минобрнауки «Научно-технологическое развитие РФ».

В отличие от академической науки рыбохозяйственная наука напрямую участвует в производственном процессе, прокомментировал Fishnews позицию крупнейшего отраслевого объединения Герман Зверев. Именно научные организации, подведомственные Росрыболовству, определяют меру изъятия биологического ресурса,и тем самым — объем изначального производственного ресурса отрасли, районы изъятия промыслового ресурса (устанавливая сроки, районы и запреты) и способы изъятия промыслового ресурса (через утверждение норм и нормативов выхода продукции и классификацию орудий лова).

«Управление рыбохозяйственной наукой грамотнее всего осуществлять в рамках отраслевой программы развития, — подчеркнул Герман Зверев. — Финансирование науки является частью управления, поэтому перенос финансирования из отраслевой программы развития рыбохозяйственного комплекса в другую отраслевую программу означает перевод управления рыбохозяйственной науки из Росрыболовства и введение внешнего финансового управления ею со стороны Минобрнауки».

Такое внешнее финансовое управление неизбежно приведет к негативным последствиям, уверен президент ВАРПЭ. По его словам, этот вопрос решено рассмотреть на специальном совещании.

«Рассчитываю, что есть все шансы для того, чтобы внешнее финансовое управление над российской рыбохозяйственной наукой введено не было», — отметил глава ассоциации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании

Глеб ФРАНК

Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Все материалы

Крупным планом

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

Облегчая путь к потребителю

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

Рупор марикультуры Дальнего Востока

Брошенная северокорейская шхуна, прибившаяся к российскому берегу

Рыболовство КНДР: от плановой экономики к вынужденному браконьерству

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Мечтают ли россияне о рыбном дне

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.