Герман Зверев: Введение внешнего финансового управления разрушит рыбохозяйственную науку

Переход финансирования рыбохозяйственной науки от Росрыболовства к Минобрнауки фактически означает введение над ней внешнего финансового управления, что приведет к негативным последствиям для рыбной отрасли, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Вопрос об изменении порядка финансирования рыбохозяйственной науки рассматривался 24 сентября на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев выступил на заседании комиссии против возможной передачи бюджетных средств, заложенных на науку, из госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» в госпрограмму Минобрнауки «Научно-технологическое развитие РФ».

В отличие от академической науки рыбохозяйственная наука напрямую участвует в производственном процессе, прокомментировал Fishnews позицию крупнейшего отраслевого объединения Герман Зверев. Именно научные организации, подведомственные Росрыболовству, определяют меру изъятия биологического ресурса,и тем самым — объем изначального производственного ресурса отрасли, районы изъятия промыслового ресурса (устанавливая сроки, районы и запреты) и способы изъятия промыслового ресурса (через утверждение норм и нормативов выхода продукции и классификацию орудий лова).

«Управление рыбохозяйственной наукой грамотнее всего осуществлять в рамках отраслевой программы развития, — подчеркнул Герман Зверев. — Финансирование науки является частью управления, поэтому перенос финансирования из отраслевой программы развития рыбохозяйственного комплекса в другую отраслевую программу означает перевод управления рыбохозяйственной науки из Росрыболовства и введение внешнего финансового управления ею со стороны Минобрнауки».

Такое внешнее финансовое управление неизбежно приведет к негативным последствиям, уверен президент ВАРПЭ. По его словам, этот вопрос решено рассмотреть на специальном совещании.

«Рассчитываю, что есть все шансы для того, чтобы внешнее финансовое управление над российской рыбохозяйственной наукой введено не было», — отметил глава ассоциации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews