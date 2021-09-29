Гибель осетровых на научной станции расследует полиция

В Астраханской области сотрудник научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» подозревается в халатности, повлекшей гибель белуги.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным УФСБ. Сотрудник научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, главный рыбовод «БИОСа», «достоверно зная об ухудшении гидрохимического режима, который может привести к гибели рыбы, не дала указания об увеличении подачи воды в один из прудов для водообмена и насыщения кислородом, а также проигнорировала критическое состояние высокого температурного режима в выходные дни в июле 2021 года».

Это привело к гибели 89 белуг и ущербу в размере 2,8 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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